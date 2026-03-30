В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе Депутат Нилов: в Госдуме не обсуждают внедрение шестидневной рабочей недели

Предложение о введении в России шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем не обсуждается в Госдуме, заявил ТАСС глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что в нижней палате нет подобных законопроектов. Так он прокомментировал инициативу миллиардера Олега Дерипаски.

Нилов отметил, что в Госдуме все чаще звучат предложения о сокращении рабочей недели для отдельных категорий граждан. По его словам, вводить новые нормы сейчас «не время и не место», поскольку работники их не поддержат. При этом он выразил уважение к Дерипаске как к бизнесмену.

Я считаю, что перспектив у такого [предложения] нет <...> В Госдуме это не обсуждается. И законопроектов на эту тему нет, и чаще мы слышим предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий, — отметил он.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, призвав россиян перейти на 72-часовую рабочую неделю. Миллиардер заявил, что в этом году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.