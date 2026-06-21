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21 июня 2026 в 17:46

Семья россиянки со смертью мозга на Бали подписала отказ от реанимации

SHOT: семья впавшей в кому на Бали россиянки подписала отказ от реанимации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Родственники 50-летней россиянки Анны, у которой констатировали смерть мозга после употребления местного вина на Бали, подписали отказ от реанимации в случае клинической смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. Накануне близкие женщины получили результаты томографии, которая полностью подтвердила необратимый диагноз.

После консультаций с медперсоналом семья приняла решение, что в случае резкого ухудшения показателей медики больше не будут проводить реанимацию. Родные категорически отказываются добровольно отключать Анну от аппарата искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что юридически консилиум врачей имеет на это право. По словам специалистов, после подтверждения смерти мозга абсолютно никаких реальных шансов на восстановление функций организма у пациента уже не остается.

Находясь на отдыхе, Анна выпила бутылку местного вина, купленного в обычном магазине. Это случилось 1 июня. Через пару часов туристке стало плохо, и госпитализировавшие ее врачи диагностировали тяжелейшее отравление метанолом. Россиянка более двух недель находилась под постоянным наблюдением в больнице, после чего впала в глубокую кому.

Ранее депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что российские правоохранительные органы должны провести всестороннее расследование дела о предполагаемом отравлении россиянки на Бали. По его словам, нужно привлечь к ответственности всех виновных.

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