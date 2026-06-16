В Госдуме призвали тщательно расследовать отравление россиянки на Бали

Российские правоохранительные органы должны провести всестороннее расследование дела о предполагаемом отравлении россиянки на Бали, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, нужно привлечь к ответственности всех виновных, чтобы такие происшествия не повторялись.

Трагическая ситуация служит еще одним напоминанием о том, что крайне важно воздержаться от употребления алкоголя, особенно в незнакомых местах, где есть риск столкнуться с некачественной продукцией. Речь идет о туристических зонах, где мошенники и преступники пытаются заработать любой ценой, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, впавшей в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом. В Telegram-канале, где ведется сбор средств на лечение женщины, сообщили, что медики пришли к такому выводу после проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ). Близкие туристки настаивают на санитарной эвакуации пострадавшей в Россию.

Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз — смерть мозга, — отмечается в сообщении.

По словам знакомого женщины, она прилетела на индонезийский остров 31 мая. На следующий день после употребления местного вина ее состояние резко ухудшилось.

Ранее стало известно, что российская туристка пропала во время вечерней прогулки с отцом в районе пляжа Вьемдонг в Дананге. Вьетнамские власти не исключают, что девушку унесло в море сильными волнами или течением.