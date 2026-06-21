Президент Украины Владимир Зеленский срывался на оскорбительные выражения из-за ситуации вокруг конфликта с Польшей, заявила журналистка польского телевидения Арлета Бойке со ссылкой на источники. Выступая на YouTube-канале Kanał Zero, она рассказала, что политик так реагировал на требования поляков отказаться от переименования украинского подразделения имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Когда к Зеленскому приходили люди и говорили, чтобы он не называл это украинское подразделение в честь УПА, что это раздражает поляков, глава киевского режима ответил: «К черту Польшу и поляков», — утверждает она.