Польский политик призвал Зеленского вернуть Варшаве оружие и технику Экс-премьер Миллер: Зеленский должен вернуть Польше не орден, а танки и МиГи

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил в эфире телеканала Polsat News, что Украина должна вернуть Польше военную технику и все вооружение, поставленное в рамках поддержки Киева, а не обмениваться орденами. Так политик прокомментировал массовые демарши украинских представителей власти против Польши, заявивших о желании вернуть Варшаве ордена Белого орла.

Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли? — сказал он.

Кроме того, экс-премьер указал, что президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы возмущаться награждением российской императрицы Екатерины II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера орденом Белого орла, мог просто отказаться от этой награды. Миллер подчеркнул, что хотя политику следовало отказаться от ордена, поскольку он принадлежит таким личностям, но он принял его и не стал привередничать.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В ответ Зеленский, а также ряд украинских политиков, заявили об отказе от польских наград.