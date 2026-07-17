Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий не подписал законопроект о «статусе ближайшего лица», который мог привести к легализации однополых союзов в стране (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает его канцелярия в соцсети X. По словам Навроцкого, документ создавал новый формализованный институт в семейном праве с широким набором прав, близких к правам супругов.

Президент отметил, что как гарант Конституции не может поддержать решения, которые, по его мнению, могли бы привести к утрате особого статуса брака, закрепленного в статье 18 Основного закона как союз мужчины и женщины.

Перейду теперь к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения, — отметил Навроцкий в видеообращении.

Ранее суд Евросоюза обязал Польшу признавать однополые браки граждан стран ЕС, заключенные в другом государстве объединения. Решение касается союзов, оформленных за пределами Польши, но в одной из стран Евросоюза.