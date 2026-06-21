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21 июня 2026 в 17:22

Трамп «анонсировал» скорую отставку премьера Британии

Трамп: Стармер уйдет в отставку на фоне провалов в иммиграции и энергетике

Кир Стармер и Дональд Трамп Кир Стармер и Дональд Трамп Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку, такое мнение в соцсети Truth Social высказал американский президент Дональд Трамп. По его словам, британский политик потерпел крах по двум направлениям — миграционной политике и энергетике.

Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее британские СМИ писали, что союзники Стармера заявили о подготовке премьера к уходу в отставку. По их информации, объявление может состояться уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер решился уйти, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании не смог добиться выделения дополнительных средств на финансирование вооруженных сил страны. Он признал, что достигнутое соглашение по финансированию армии оказалось недостаточным для решения поставленных задач.

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Дональд Трамп
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