Трамп «анонсировал» скорую отставку премьера Британии Трамп: Стармер уйдет в отставку на фоне провалов в иммиграции и энергетике

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку, такое мнение в соцсети Truth Social высказал американский президент Дональд Трамп. По его словам, британский политик потерпел крах по двум направлениям — миграционной политике и энергетике.

Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее британские СМИ писали, что союзники Стармера заявили о подготовке премьера к уходу в отставку. По их информации, объявление может состояться уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер решился уйти, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании не смог добиться выделения дополнительных средств на финансирование вооруженных сил страны. Он признал, что достигнутое соглашение по финансированию армии оказалось недостаточным для решения поставленных задач.