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21 июня 2026 в 02:22

«Игра окончена»: союзники Стармера озвучили, когда он подаст в отставку

Thе Telegraph: союзники Стармера сообщили о его готовности подать в отставку

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера полагают, что он готовится уйти в отставку. Объявление может состояться уже в понедельник, сообщает The Telegraph со ссылкой на официальных лиц.

Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер, вероятно, назовет дату ухода уже в понедельник, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов обратил внимание, что запрет социальных сетей для детей младше 16 лет говорит о готовности премьер-министра Великобритании к уходу с поста. При этом, по его словам, политик заявляет о своих намерениях сохранить пост до 2029 года.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене сложит полномочия 23 июня. Портал Delfi со ссылкой на советника главы кабмина Игнаса Добровольскаса указывал, что новый состав правительства будет сформирован на основе перераспределения портфелей между тремя партиями правящей коалиции.

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Кир Стармер
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