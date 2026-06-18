Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку Delfi: кабмин Литвы во главе с Ругинене сложит полномочия 23 июня

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене сложит полномочия 23 июня, сообщил портал Delfi со ссылкой на советника главы кабмина Игнаса Добровольскаса. Новый состав правительства будет сформирован на основе перераспределения портфелей между тремя партиями правящей коалиции.

Как отмечает источник, в обновленном кабмине Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) сохранит контроль над девятью министерствами, партия «Демократы во имя Литвы» получит три ведомства, а Союз крестьян и «зеленых» займет два поста. Вопрос о переформатировании коалиции встал после того, как 6 июня социал-демократы разорвали сотрудничество с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в популизме.

Председатель СДПЛ Миндаугас Синкявичюс уже заявил о намерении занять пост премьер-министра республики. Он станет третьим главой кабмина с момента парламентских выборов 2024 года. Напомним, что действующий премьер Ругинене была утверждена сеймом в августе прошлого года по кандидатуре социал-демократов.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что запрет социальных сетей для детей младше 16 лет говорит о готовности премьер-министра Великобритании Кира Стармера к отставке. При этом, по его словам, политик заявляет о своих намерениях сохранить пост до 2029 года.