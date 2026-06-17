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17 июня 2026 в 07:15

Премьер Великобритании не смог найти деньги на финансирование обороны

Politico: Стармер не нашел дополнительные деньги на финансирование обороны

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог добиться выделения дополнительных средств на финансирование вооруженных сил страны, сообщило издание Politico. Он признал, что достигнутое соглашение по финансированию армии оказалось недостаточным для решения поставленных задач.

По словам Стармера, для укрепления оборонного потенциала страны власти уже были вынуждены принять ряд непростых решений. В прошлом году правительство сократило объем зарубежной помощи. Кроме того, были уменьшены расходы отдельных государственных ведомств, добавил премьер.

Ранее Стармер анонсировал второй саммит Великобритания — Европейский союз, который состоится 22 июля. Глава кабмина подчеркнул, что его правительство последовательно реализует курс на перезагрузку отношений с Брюсселем.

До этого стало известно, что власти Великобритании расширили санкционный список против Москвы на 43 позиции, говорилось в сообщении Форин-офиса. В том числе Лондон ввел ограничения против 27 судов, якобы связанных с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа.

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