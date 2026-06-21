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21 июня 2026 в 17:02

Пенсионер поверил в свержение Макрона и расстрелял жандармов

Во Франции пенсионер из-за веры в свержение Макрона расстрелял жандармов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженный винтовкой 82-летний француз ранил двух прибывших к его дому жандармов, сообщает газета Figaro. Пожилой мужчина устроил стрельбу из-за искреннего убеждения в том, что в стране якобы началась полномасштабная революция, а действующий президент Эммануэль Макрон уже свергнут.

Инцидент случился в департаменте Эр и Луар на севере Франции. Пятеро сотрудников правоохранительных органов прибыли на место происшествия в субботу после тревожного вызова от супруги пенсионера. Силовики попытались начать мирный диалог, однако агрессивный пенсионер трижды выстрелил в их сторону и ранил двоих военнослужащих в ноги. В результате ответного огня нападавший сам получил ранение в руки, после чего ненадолго укрылся в подвале дома.

Недалеко от коммуны Ножан-ле-Рутру мужчина 82 лет, убежденный в том, что президента республики свергли, схватил винтовку и патроны, а затем вышел из дома, произнося такие слова, как «это революция» и «Макрон свергнут», — пишет издание.

В связи с произошедшим местными органами правопорядка уже начато расследование по факту попытки преднамеренного покушения на жандармов. Сам пенсионер был доставлен в больницу, а затем был заключен под стражу. Ему также предстоит пройти обязательную комплексную психиатрическую экспертизу.

Ранее французская полиция нашла рейд по борьбе с торговлей наркотиками в Валь-де-Марне и нашла картину Пабло Пикассо. В ходе обыска, который изначально проводился для поиска запрещенных веществ, сотрудники правоохранительных органов обнаружили шедевр испанского художника.

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Эммануэль Макрон
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