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21 июня 2026 в 03:24

Облава на наркоторговцев во Франции закончилась сенсационной находкой

Наркополицейские во Франции в ходе облавы на преступников нашли шедевр Пикассо

Наркополицейский Наркополицейский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время операции по борьбе с торговлей наркотиками во французском Валь-де-Марне полицейские нашли картину Пабло Пикассо, сообщает Actu7. В ходе обыска, который изначально проводился для поиска запрещенных веществ, сотрудники правоохранительных органов обнаружили шедевр испанского художника.

Подлинность портрета Марии-Терезы Вальтер, созданного Пикассо, подтверждена, а его стоимость оценивается в пределах $12–15 млн (881 млн — 1101 млн рублей). В связи с этим прокуратура возбудила дело о краже и сокрытии картины, после чего под стражу были взяты трое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что парижский ценитель искусства выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более €1 млн (свыше 89,2 млн рублей) в благотворительной лотерее, билет которой стоил всего €100 (7,5 тыс. рублей). 58-летний Ари Ходара заявил, что оставит ее себе. Розыгрыш проводился третий раз в пользу исследований болезни Альцгеймера. Разыгрывалась картина «Голова женщины» 1941 года с изображением музы и партнера художника Доры Маар. Все 120 тыс. билетов были проданы, организаторы выручили €12 млн (более 1 млрд рублей).

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Европа
Франция
Пабло Пикассо
картины
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