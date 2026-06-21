Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за погоды

В Москве и Московской области объявлен желтый погодный уровень опасности в связи с ожиданием сильных дождей и гроз 22 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. При этом ветер может достигнуть скорости до 15 м/c.

Днем в понедельник, 22 июня, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, желтый погодный уровень, — уточнили в Гидрометцентр РФ.

Также в столице ожидается температура от +23 до +25 градусов. В Московской области она может достигать от +21 до +25 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 25 июня, в Москве установится прохладная погода. По прогнозам метеоролога, в дневное время столбики термометров поднимутся до 15–20 градусов тепла, что на пять градусов ниже климатической нормы.

До этого стало известно, что сильные дожди ожидаются в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области. Кроме того, синоптики прогнозировали грозы и ветер с порывами до 15–20 м/с. С 22 до 24 июня обильный дождь в сочетании с грозой и градом ожидается в Татарстане. Кроме того, во вторник, 23 июня, осадки пройдут на западе Херсонской области.