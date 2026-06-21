Москвичей предупредили о падении температуры ниже климатической нормы Тишковец: погода в Москве станет ниже климатической нормы на пять градусов

В четверг, 25 июня, в Москве установится прохладная погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам метеоролога, в дневное время столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов тепла, что на пять градусов ниже климатической нормы. Тишковец добавил, что выходные также будут прохладными.

В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 7-12, в дневное время посвежеет до плюс 15-20, что на пять градусов ниже климатической нормы, — написал синоптик.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в Москве и в Московской области, в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области. Кроме того, синоптики прогнозировали грозы и ветер с прорвами 15–20 м/с. С 22 до 24 июня обильный дождь в сочетании с грозой и градом ожидается в Татарстане. Кроме того, во вторник, 23 июня, осадки пройдут на западе Херсонской области.