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21 июня 2026 в 11:42

Москвичей предупредили о падении температуры ниже климатической нормы

Тишковец: погода в Москве станет ниже климатической нормы на пять градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В четверг, 25 июня, в Москве установится прохладная погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам метеоролога, в дневное время столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов тепла, что на пять градусов ниже климатической нормы. Тишковец добавил, что выходные также будут прохладными.

В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 7-12, в дневное время посвежеет до плюс 15-20, что на пять градусов ниже климатической нормы, — написал синоптик.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются в Москве и в Московской области, в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области. Кроме того, синоптики прогнозировали грозы и ветер с прорвами 15–20 м/с. С 22 до 24 июня обильный дождь в сочетании с грозой и градом ожидается в Татарстане. Кроме того, во вторник, 23 июня, осадки пройдут на западе Херсонской области.

Москва
Евгений Тишковец
центр «Фобос»
прогноз погоды
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