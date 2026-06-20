Синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе Гидрометцентр России: сильные дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

Сильные дожди пройдут в Москве и Московской области, а также в Татарстане, Волгоградской и Херсонской областях на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России. Отмечается, что осадки в этих регионах будут сопровождаться грозами и порывами ветра.

В понедельник в Москве и в Московской области пройдет сильный дождь, местами гроза. А также в Волгоградской области сильный дождь, ливневый дождь, местами гроза и ветер с прорвами 15–20 м/с, — сказано в заявлении.

Метеорологи уточнили, что с 22 до 24 июня обильный дождь в сочетании с грозой и градом ожидается в Татарстане. Кроме того, во вторник, 23 июня, осадки пройдут на западе Херсонской области.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал теплую и комфортную погоду в Москве в наступившие выходные. Отмечалось, что ночь на понедельник, 22 июня, станет самой теплой за несколько недель — температура не опустится ниже плюс 16 градусов.