«Миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве, жара +30 возвращается?

В Москве синоптики прогнозируют погоду «миллион на миллион» в предстоящие выходные. Сколько будет градусов 20 июня, чего ждать на новой неделе, вернется ли жара?

Какая погода пришла в Москву к 20 июня, прогноз на выходные

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует теплую и комфортную погоду в наступившие выходные.

«Температура стремится к норме. 20 июня на Москву будет действовать тыловая часть обширного циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Архангельской области. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон вновь слегка превысит 20-градусную отметку. Температура воздуха плюс 20–22 градуса, по области до плюс 23. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье без осадков, ночью плюс 11–13, днем плюс 23–25 градусов», — прогнозирует Леус.

Синоптик Евгений Тишковец прогнозирует в воскресенье в Москве погоду «миллион на миллион»: после долгих дождей 21 июня в столицу придет яркое жгучее солнце.

«В день летнего солнцестояния в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет восьми единиц. Все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой „миллион на миллион“ — будет солнечно, осадки исключены, в середине дня потеплеет до плюс 25 — так обычно бывает на „макушку“ лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла!» — объявил синоптик в своем Telegram-канале.

Погода «миллион на миллион» — это авиационный термин, обозначающий идеальные летные условия с максимальной видимостью (более 10 км) и полным отсутствием нижнего яруса облаков.

Чего ждать в Москве на новой неделе, вернется ли 30-градусная жара

По прогнозу Foreca, на новой неделе в Москве не стоит ждать возвращения 30-градусной жары, которая распалила столицу в мае и начале июня.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ночь на понедельник, 22 июня, станет самой теплой за несколько недель — температура не опустится ниже плюс 16 градусов. Однако день не принесет жары: воздух не прогреется жарче плюс 21 градуса, а вечер принесет мощную грозу и около 7 мм осадков.

В течение недели новый циклон постепенно укроет небо над Москвой облаками и не даст атмосфере прогреться. Днем в четверг начнутся дожди, которые будут продолжаться до конца недели и принесут еще 9 мм осадков. Температура при этом упадет до плюс 17 градусов, а ночью будет опускаться до плюс 11.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, прогноз на неделю

В Санкт-Петербурге выходные также ожидаются солнечными и теплыми, прогнозирует Леус.

«Природа порадует жителей и гостей Северной столицы солнечной, сухой и теплой погодой. Регион будет ощущать влияние антициклона с запада, который поспособствует рассеиванию облаков и активизирует дневной прогрев. Температура воздуха плюс 23–25 градусов, в Ленобласти до плюс 26. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье днем кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 15–17, днем плюс 25–27 градусов», — прогнозирует Леус.

Однако новая неделя не принесет в Петербург жары. Западный и северный ветер принесут новый циклон и похолодание: днем в середине недели ожидается не больше плюс 18. Только к концу месяца, после новых дождей 25–26 июня (выпадет около 11 мм осадков) выглянет солнце и температура начнет расти.

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