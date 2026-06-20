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20 июня 2026 в 10:09

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Тишковец: 21 июня москвичей ожидает теплая погода до +25 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москву 21 июня придет тепло с температурой до +25 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая погода «миллион на миллион» соответствует норме июля.

В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето <...>. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой «миллион на миллион», — сказал Тишковец.

Синоптик рассказал, что 21 июня не ожидается осадков. Ночная температура составит +9 — +12 градусов. Днем солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом, добавил он.

Ранее в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемой грозой в течение дня. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

До этого терапевт Анна Абраменкова предупредила, что резкие колебания температуры, влажности и атмосферного давления негативно сказываются на здоровье. По ее словам, такие «погодные качели» часто приводят к дневной сонливости, головным болям и мышечной слабости.

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