Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

В Москву 21 июня придет тепло с температурой до +25 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая погода «миллион на миллион» соответствует норме июля.

В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето <...>. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой «миллион на миллион», — сказал Тишковец.

Синоптик рассказал, что 21 июня не ожидается осадков. Ночная температура составит +9 — +12 градусов. Днем солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом, добавил он.

Ранее в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемой грозой в течение дня. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

До этого терапевт Анна Абраменкова предупредила, что резкие колебания температуры, влажности и атмосферного давления негативно сказываются на здоровье. По ее словам, такие «погодные качели» часто приводят к дневной сонливости, головным болям и мышечной слабости.