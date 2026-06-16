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16 июня 2026 в 14:17

Врач объяснила, как «погодные качели» чаще всего влияют на самочувствие

Терапевт Абраменкова: сильные перепады погоды часто вызывают дневную сонливость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Резкие температурные колебания и атмосферного давления нередко вызывают у людей дневную сонливость и мышечную слабость, рассказала в беседе с RT терапевт Анна Абраменкова. По ее словам, особенно чувствительны к «погодным качелям» маленькие дети, а также люди с тяжелыми онкологическими и инфекционными заболеваниями, либо перенесшие их. Пациенты после операций тоже входят в зону риска.

При сильных перепадах погоды — а именно температуры и влажности воздуха, атмосферного давления — многие испытывают мышечную слабость, дневную сонливость. Беспокоят головные боли, головокружения, прерывистый сон, ощущение «ватной» головы, заторможенность, проблемы с концентрацией внимания. Могут обостряться хронические заболевания, особенно затрагивающие сердечно-сосудистую систему, — предупредила Абраменкова.

Врач отметила, что специфических мер, направленных на сглаживание последствий погодных перепадов, пока нет. Однако соблюдение питьевого режима, полноценный сон, отказ от алкоголя и легкая пища облегчат адаптацию к изменениям в атмосфере.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и удушье могут свидетельствовать о тепловом ударе. По ее словам, при появлении таких симптомов необходимо срочно прекратить любую физическую активность, перейти в прохладное место, выпить воды и охладить тело.

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