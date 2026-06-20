Приметы 20 июня — Федотов день: почему сегодня обязательно надо купаться

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Приметы 20 июня — Федотов день: почему сегодня обязательно надо купаться

20 июня почитается память мученика Феодота Анкирского, которого на Руси ласково и уважительно прозвали Федотом Урожайником или Стражем. Этот день считался исключительно важным для земледельцев и любителей отдыха у воды. В народном сознании святой Федот выступал защитником посевов от непогоды и покровителем тех, кто проводил время у рек и озер.

Погодные приметы на Федота Урожайника, 20 июня

Если на Федота стоит теплая, ясная и солнечная погода — рожь нальется крупным, сильным зерном, а урожай будет богатым.

Идет сильный дождь или гремит затяжной гром — к плохому наливу колосьев, зерно может уродиться тощим.

Если гром гремит глухо — к тихому, мелкому дождю, если звонко и раскатисто — жди затяжного ливня с градом.

Если на рассвете солнце скрыто за тучами — во второй половине дня погода испортится.

Приметы о животном мире 20 июня

Вечером громко и заливисто квакают лягушки — завтрашний день будет жарким и солнечным.

Пчелы сидят на стенках ульев и не летят в поле — предвестник скорого наступления сильного зноя.

Приметы о пчелах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 20 июня

Федотов день славился своими уникальными поверьями, связанными с водной стихией и заботой о хлебе.

«Федот тепло дает — в рожь золото льет». Крестьяне молились святому Федоту о том, чтобы погода в этот период оставалась умеренно жаркой и без сильных бурь. Верили, что солнечные лучи 20 июня буквально наполняют колосья золотом, делая будущий хлеб сытным и вкусным.

На Руси верили, что до этого дня в водоемах активизировались водные духи (русалки), которые могли утащить пловца на глубину. Однако 20 июня святой Федот, по поверьям, брал в руки острый серебряный серп и обрезал русалкам волосы, в которых таилась их магическая сила. После этого водные обитатели прятались на самое дно, и люди могли смело купаться в реках и озерах, не опасаясь беды.

Чем еще заняться 20 июня по приметам?

Осматривать посевы и грядки. Спокойный уход за огородом сегодня помогает оценить состояние растений и защитить их от вредителей.

Стирать домашний текстиль и сушить его на солнце. Солнечные лучи в этот день обладают очищающей силой.

Готовить блюда из свежей зелени и ранних овощей. Это укрепляет здоровье и символизирует уважение к летним дарам.

Что нельзя делать 20 июня

Ругаться, сквернословить и конфликтовать возле воды. Любой негатив, проявленный на берегу реки или озера, мог обернуться бытовыми неурядицами.

Жаловаться на слишком жаркую погоду. Верили, что Федот Урожайник ценит солнце, и недовольство теплом могло привлечь затяжные дожди.

Срезать или ломать ветки деревьев без необходимости.

Давать деньги в долг после захода солнца. Существовало суеверие, что это может привести к мелким финансовым затруднениям.

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