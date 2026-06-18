Пчеловод назвал причины роста цен на мед Пчеловод Капунин: массовая гибель пчел привела к росту цен на мед

Массовая гибель пчел спровоцировала рост цен на мед, рассказал НСН председатель московского отделения Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Он отметил, что также выросла себестоимость производства.

Но самое тревожное, что количество пчелосемей в нашей стране не просто не растет — оно постепенно сокращается. При этом их основная задача — опыление сельскохозяйственных культур. Таким образом, от недостатка пчел страдает все сельское хозяйство, — рассказал Капунин.

Пчеловод подчеркнул, что в разных регионах не всегда можно компенсировать потери популяции пчел. Сейчас натуральные продажи меда в рознице снизились на 7–8% из-за роста цен на 12–16%.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что популяция домашних пчел в России во многом сократилась из-за влияния клеща Varroa. Он отметил, что пчелиных семей также становится меньше из-за вирусных заболеваний и применения пестицидов.