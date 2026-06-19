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19 июня 2026 в 10:30

Забудьте про дрожжи: этот хлеб на кефире получается всегда, даже у новичка

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал рецепт хлеба, который не требует танцев с бубном. Нашел этот — простой, но пористый и ароматный.

Ингредиенты

Мука — 300 г, кефир — 200 мл, масло сливочное — 30 г, сахар — 2 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., яйцо — 1 шт., ванилин или изюм — по желанию.

Как готовлю

Сначала растапливаю масло в кефире, добавляю сахар, соль и дрожжи — пусть постоят минут 10. Затем всыпаю муку, замешиваю мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Оставляю в тепле на час, чтобы подошло. Обминаю, делю на части, формирую кулич или хлеб, даю постоять еще 20 минут. Затем отправляю в духовку на 30–40 минут при 180 °C. Когда верх зарумянится, вынимаю, остужаю на решетке и мажу сливочным маслом. Аромат стоит такой, что домашние сбегаются до остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это мой новый фаворит — хлеб, который спасает, когда гости на пороге. Текстура получилась нежная, с легкой кислинкой от кефира, а в разрезе — ровные дырочки, как у магазинного, но вкус в сто раз лучше. Рекомендую добавить в тесто семечки или зелень для пикантности.

Проверено редакцией
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