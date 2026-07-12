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12 июля 2026 в 21:25

Захарова высказалась о ситуации в Сахаро-Сахельском регионе

В МИД РФ заявили о планах поддерживать стабильность в Сахаро-Сахельском регионе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия остается приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Barlaman Today. Она уточнила, что ситуация в регионе осложняется из-за активизации террористических организаций.

Россия по-прежнему полностью привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, — отметила Захарова.

Глава МИД Буркина-Фасо отмечал, что Россия всегда поддерживала страны Альянса государств Сахеля в области безопасности. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее в МИД России заявили, что Украина поставляет оружие и беспилотники террористам в Африку. По словам директора департамента партнерства с Африкой Татьяны Довгаленко, Киев управляет действиями этих группировок.

До этого власти Мали отразили массированную атаку исламистов и удержали стратегически важные позиции в регионах страны. Данные события послужили доказательством эффективности сотрудничества Африки с Россией в сфере безопасности.

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