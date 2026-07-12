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12 июля 2026 в 22:24

Пушилин сообщил о новых жертвах атак беспилотников ВСУ

Пушилин: два человека погибли и еще трое пострадали при атаках БПЛА ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека стали жертвами атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере МАКС. По его словам, еще три мирных жителя получили ранения.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления раненым!, — написал Пушилин.

По данным главы региона, в Докучаевске погиб водитель грузового автомобиля, а в Великоновоселковском муниципальном округе жертвой атаки на легковой автомобиль стала женщина. Кроме того, повреждены жилой дом, два объекта гражданской инфраструктуры, а также грузовые и легковые автомобили.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было.

До этого сообщалось, что расчеты ПВО группировки войск «Север» уничтожили 32 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По данным военных, дроны были обнаружены при движении в сторону приграничных районов России.

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