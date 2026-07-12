ПВО «Севера» уничтожила 32 БПЛА за ночь в двух областях

Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ в Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС. По данным военных, операторы радиолокационных станций обнаружили пролет беспилотников в направлении приграничных районов России.
В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск «Север» за прошедшую ночь был обнаружен пролет 32 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации, — сообщили в группировке.
После обнаружения целей их координаты передали расчетам ПВО. Те находились в районах пролета летательных аппаратов.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще 15 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории ДНР. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.
В управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.