Минтранс: аэропорты Московского авиаузла выполнили более 900 рейсов

С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне непогоды и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства обслужили более 900 рейсов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в Telegram-канале. По информации ведомства, безопасность полетов остается главным приоритетом, а службы аэропортов работают в усиленном режиме для помощи пассажирам.

На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. Безопасность полетов — приоритет. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание, — говорится в сообщении.

Пассажирам по запросу предоставляют коврики и матрасы. В аэропортах работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, доступны бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы соблюдаются в соответствии с нормативами. Работа гражданской авиации в Московском регионе находится под особым контролем Минтранса и Росавиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание отдельных маршрутов из-за проходящего в Московском регионе грозового фронта. Отмечается, что часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы.