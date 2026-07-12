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12 июля 2026 в 22:33

ПВО успешно отразила попытку атаки на Москву

Собянин: ПВО Минобороны РФ уничтожила три летевших в сторону Москвы беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Дежурные силы ПВО Минобороны России перехватили и уничтожили три вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломком уже работают специалисты.

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил: в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было. Он уточнил, что жильцов эвакуировали, а администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения.

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