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12 июля 2026 в 22:42

Разъяренный бизон напал на пожилого туриста в США

Фото: IMAGO/Martin Müller/Global Look Press
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Йеллоустонский национальный парк в США стал местом нападения бизона на пожилого туриста. Мужчина получил тяжелые травмы после того, как животное бросилось в атаку и подбросило его рогами в воздух.

По имеющимся данным, пенсионер приехал в национальный парк вместе с внуком. В момент происшествия он находился примерно в 90 метрах от бизона и считал, что был на безопасном расстоянии.

Однако животное неожиданно проявило агрессию. Бизон начал преследовать посетителя, после чего догнал его и подбросил рогами. Мужчина взлетел в воздух почти на три метра.

Предварительно, причиной агрессивного поведения животного мог стать грузовик, который проезжал неподалеку. Предполагается, что именно он спровоцировал бизона, после чего тот переключил внимание на находившегося рядом туриста.

Пострадавший получил тяжелые травмы. После нападения его экстренно доставили в больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, угрозы для его жизни нет.

Ранее в Пермском крае медведь напал на семью из трех человек, когда они собирали землянику. Животное атаковало людей около деревни Тебенькова Кудымкарского округа. Родители спасли своего сына шестиклассника, когда отвлекли зверя на себя.

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