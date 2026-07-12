Разъяренный бизон напал на пожилого туриста в США

Йеллоустонский национальный парк в США стал местом нападения бизона на пожилого туриста. Мужчина получил тяжелые травмы после того, как животное бросилось в атаку и подбросило его рогами в воздух.

По имеющимся данным, пенсионер приехал в национальный парк вместе с внуком. В момент происшествия он находился примерно в 90 метрах от бизона и считал, что был на безопасном расстоянии.

Однако животное неожиданно проявило агрессию. Бизон начал преследовать посетителя, после чего догнал его и подбросил рогами. Мужчина взлетел в воздух почти на три метра.

Предварительно, причиной агрессивного поведения животного мог стать грузовик, который проезжал неподалеку. Предполагается, что именно он спровоцировал бизона, после чего тот переключил внимание на находившегося рядом туриста.

Пострадавший получил тяжелые травмы. После нападения его экстренно доставили в больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, угрозы для его жизни нет.

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