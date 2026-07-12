Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ значительно увеличилось Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила еще 13 беспилотников на подлете к Москве

ПВО Минобороны России сбила еще 13 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. <...> Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил: в городе Щекино при отражении атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших не было. Он уточнил, что жильцов эвакуировали, а администрация муниципалитета развернула пункт временного размещения.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.