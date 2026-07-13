В Одессе сообщили о взрыве

В Одессе прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в части области действует воздушная тревога.

Причины взрыва и подробности произошедшего пока не сообщаются. Информация о возможных последствиях и пострадавших отсутствует.

Ранее в Чернигове, расположенном на севере Украины, в субботу, 11 июля, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Через некоторое время появилась информация о повторных взрывах.

До этого стало известно о том, что в Киеве произошли взрывы в трех районах — Святошинском, Днепровском и Дарницком. После этого была объявлена воздушная тревога, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях.

В то же время в многоквартирном доме в Нагорном районе Москвы прогремел взрыв, вызвавший пожар. Предварительно установлено, что причиной стало хранение пиротехники в одной из квартир. В результате происшествия погиб человек, пожарные спасли 11 жильцов. Среди них был ребенок. Сама квартира полностью выгорела.