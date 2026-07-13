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13 июля 2026 в 00:21

В Кувейте сообщили об атаках на погранпосты и нефтяную установку

Минобороны Кувейта: дроны атаковали три пограничных поста и нефтяную установку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Три пограничных поста на севере Кувейта и морская буровая установка Кувейтской нефтяной компании подверглись атакам, сообщил официальный представитель Министерства обороны страны Сауд Абдель аль-Атван. В результате происшествия объектам был нанесен материальный ущерб.

Морская буровая установка расположена в территориальных водах эмирата. Сообщается, что пострадал один из работников. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским объектам в Кувейте. По его данным, были уничтожены пусковые установки HIMARS и находившиеся рядом боекомплекты. Удар был нанесен с применением беспилотников, утверждают в источнике. Также сообщается, что ракеты якобы уже были готовы к запуску по территории Ирана.

До этого представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление военных действий на Ближнем Востоке вызывает у Антониу Гутерриша серьезную обеспокоенность. По мнению главы всемирной организации, эскалация конфликта приведет к катастрофическим последствиям.

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