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12 июля 2026 в 21:33

Украинские военкомы мобилизовали священника канонической УПЦ

Сотрудники ТЦК мобилизовали священника УПЦ в Хмельницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщил Telegram-канал «Первый казацкий». В настоящее время он находится на полигоне в городе Ровно.

Речь идет о настоятеле Покровского храма УПЦ поселка Сутковцы отце Владимире. Сотрудники ТЦК похитили его в хмельницком поселке Ярмолинцы.

Ранее около 200 жителей Львова приняли участие в массовом конфликте с сотрудниками ТЦК. По фактам насилия над правоохранителями и препятствования деятельности ВСУ возбуждено два уголовных дела.

Также сообщалось, что сотрудники ТЦК в Винницкой области мобилизовали протоиерея Владимира Заднепрянца — клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви. Священнослужителя доставили в Гайсинский военкомат.

До этого сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.

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