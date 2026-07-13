США вновь начали наносить удары по Ирану CENTCOM заявил о начале новых ударов США по территории Ирана

США начали наносить новые удары по Ирану, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В ведомстве заявили, что операция началась в 17:00 по времени восточного побережья (около 00:00 по мск).

По данным американского военного ведомства, целью действий стало дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и моряков, которые пересекают Ормузский пролив. Отмечается, что приказ отдал верховный командующий.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По его словам, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Кроме того, администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым. По предоставленным данным, Вашингтон также ожидает от Тегерана объявления о прекращении обстрелов коммерческих судов.