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12 июля 2026 в 21:44

Военные США взбунтовались против командования после иранских ударов

WP: выжившие после атаки Ирана военные США обвинили генералов в предательстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военнослужащие, пережившие удар иранского БПЛА по базе США в кувейтском порту Эш-Шуайба, обвинили командование в предательстве и игнорировании предупреждений о возможной атаке, пишет The Washington Post. Они призвали усвоить уроки из этих ошибок.

Если мы не усвоим уроки из этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы, — заявил майор Стивен Рэмсботт, находившийся в атакованном здании.

Как сообщает издание, удар нанесли 1 марта — на второй день войны между США и Ираном. В результате атаки погибли шесть военнослужащих 103‑го командования материально‑технического обеспечения армии США, еще несколько десятков человек получили ранения.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность переноса военных баз из Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии дальше от Ирана, обсуждается вариант их размещения в Израиле. Вопреки официальным заявлениям, иранские удары нанесли базам серьезный урон.

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