Силы ПВО за 12 часов уничтожили 220 украинских БПЛА в небе над Россией

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 220 украинских БПЛА в небе над Россией

Силы и средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск 12 июля перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 349 украинских беспилотников. БПЛА противника сбивались в небе над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении 903 украинских беспилотников в различных регионах страны. Также были поражены восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.