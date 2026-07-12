В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших

В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших Пухов: БПЛА мешали эвакуации погибших при атаке на автомобиль в Энергодаре

БПЛА Вооруженных сил Украины мешали эвакуации погибших при атаке на гражданский автомобиль в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в МАКС. По его словам, это было «бесчеловечно».

FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Но даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно, — написал он.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в Энергодаре Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины на автобусную остановку погибли четыре человека. Кроме того, еще четверо получили ранения

Ранее Пухов сообщил, что женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по автобусной остановке в Энергодаре Запорожской области, а еще четыре человека получили ранения. Атака была совершена утром 12 июля на улице Комсомольской.

Также Пухов сообщил, что вооруженные силы Украины дронами атаковали магазин на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. Он отметил, что в результате инцидента не было пострадавших.