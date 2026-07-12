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12 июля 2026 в 19:38

Глава ФИФА рассказал, как часто общается с Трампом

Президент ФИФА уточнил, что созванивается с Трампом почти каждый день

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что часто общается с президентом США Дональдом Трампом. Инфантино отмечает, что они проводят разговоры почти каждый день, передает Blue News.

Мы регулярно общаемся с Трампом. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению, — заявил президент ФИФА.

Также Инфантино объяснил, почему Трамп лично не посещает матчи чемпионата мира. Причиной является непонимание людей, которые начнут задавать вопросы, почему президент США здесь, когда в мире происходит столько событий. При этом руководитель ФИФА также рассказал, что все время находится на связи и с Трампом, и с его администрацией.

Ранее Инфантино сообщил о важном изменении со следующего года на чемпионате мира — увеличении количества участников до 64. Так как количество игроков уже дошло до 48, то теперь пора двигаться дальше, отметил он.

До этого глава ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника сборной ЮАР по футболу Джейдена Адамса. Он отметил, что вклад футболиста в команду навсегда останется в памяти фанатов.

Спорт
ФИФА
Дональд Трамп
Джанни Инфантино
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