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11 июля 2026 в 21:32

Глава ФИФА отреагировал на смерть футболиста сборной ЮАР

Глава ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса

Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника сборной ЮАР по футболу Джейдена Адамса. На своей странице в соцсети он отметил, что особенно тяжело узнать об этом спустя всего несколько недель после выступления команды на чемпионате мира.

Весь футбольный мир скорбит вместе с семьей, друзьями и партнерами игрока, подчеркнул Инфантино. По его словам, Адамса будет очень не хватать, а его вклад в сборную ЮАР и клуб «Мамелоди Сандаунс» останется в памяти болельщиков.

Полузащитник перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году и в сезоне-2025/26 стал победителем африканской Лиги чемпионов. За сборную ЮАР он провел девять матчей и принял участие во всех трех играх группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Адамс скончался в возрасте 25 лет. Тело игрока было обнаружено в его доме, предварительная причина смерти — самоубийство.

До этого стало известно, что английская футбольная ассоциация решила пересмотреть меры охраны после несанкционированного проникновения фаната с гаечным ключом в медиацентр национальной команды на мировом первенстве. Нарушителя, который вел себя агрессивно, задержали полицейские, при этом игроки и тренер Томас Тухель находились в другом месте.

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