Один человек пострадал при атаке БПЛА на буровую платформу в Кувейте

Один человек пострадал при атаке БПЛА на буровую платформу в Кувейте

По меньшей мере один человек получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах Кувейта, сообщил представитель Министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван в Х. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Одна из морских буровых платформ Кувейтской нефтяной компании (Kuwait Oil Company. — NEWS.ru) в территориальных водах Кувейта подверглась удару вражеского беспилотника, что привело к материальному ущербу и ранению одного из работников, — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, нападению подверглись три сухопутных пограничных пункта на севере страны. Зафиксирован материальный ущерб.

Ранее Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны Кувейта отразили воздушную атаку. Военные заявили, что в воздушном пространстве Кувейта были обнаружены вражеские воздушные цели.

До этого в столице Катара Дохе прогремели взрывы. Министерство внутренних дел страны призвало жителей укрыться в связи с угрозой атаки.