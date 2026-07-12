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12 июля 2026 в 19:34

Мизулина раскритиковала Минпросвещения из-за «мармеладных фекалий»

Мизулина раскритиковала Минпросвещения за статью о мармеладе

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что ждет от Минпросвещения конкретных решений по ключевым вопросам образования — сокращению нагрузки на школьников, пересмотру учебных программ и повышению зарплат учителей, особенно молодых, а не обсуждения мармелада. Так она отреагировала на материал ведомства, в котором специалисты назвали неадекватным желание детей поедать мармелад неприглядных форм.

Я вообще-то, как и многие, жду от Минпросвещения новости о сокращении учебной нагрузки школьников, пересмотр содержания учебных программ, повышение зарплат учителей (как минимум молодых педагогов). А не о мармеладе, — написала она.

Ранее Минпросвещения в методических рекомендациях заявило, что психоневрологи признают нездоровым интерес детей к мармеладу в виде червей, фекалий и других неприемлемых форм, популяризируемых в интернет-роликах. Специалисты выражали серьезную тревогу по поводу того, что такие сладости привлекают внимание подростков.

Кроме того, клинический психолог, заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Лилия Зайцева заявила, что детская зависимость от гаджетов возникает из-за дефицита родительского участия. По словам специалиста, ребенок часто находит в играх способ укрыться от жизненных трудностей.

Общество
Россия
Екатерина Мизулина
Минпросвещения
мармелад
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