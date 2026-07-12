В Минпросвещения высказались о поедании детьми «червей и фекалий»

В Минпросвещения высказались о поедании детьми «червей и фекалий» Минпросвещения назвало неадекватным желание детей есть мармелад в виде фекалий

Минпросвещения выпустило методические рекомендации, в которых желание детей есть мармелад в форме червей или фекалий названо неадекватным с точки зрения психоневрологов. Специалисты крайне обеспокоены тем, что подобные продукты, популяризируемые через интернет-ролики, вызывают у детей интерес к сладостям в виде неприемлемых образов, передает РИА Новости.

Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами, — отметили в ведомстве.

Ранее заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана клинический психолог Лилия Зайцева заявила, что дети становятся зависимыми от гаджетов из-за нехватки родительского внимания. По словам специалиста, нередко ребенок находит в виртуальных играх способ уйти от проблем реальной жизни.

Кроме того, кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, что капризы детей во время длительных поездок на автомобиле вызваны усталостью. Это является нормальной реакцией неокрепшей психики ребенка.