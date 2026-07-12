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12 июля 2026 в 19:24

Оперштаб раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. При этом уточняется, что они являются гражданскими лицами.

Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ, — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что в результате атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, известно, что еще три человека получили ранения. Местные власти уточняют обстоятельства произошедшего, а также информацию о состоянии пострадавших и характере полученных ими травм.

Между тем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что три мирных жителя погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Энергодаре. По его словам, после удара в районе прилета были зафиксированы еще два беспилотника, из-за чего оперативные службы не смогли сразу оказать помощь пострадавшим.

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