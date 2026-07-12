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12 июля 2026 в 20:23

Губернатор иранского острова раскрыл последствия удара США

США выпустили по иранскому острову Кешм до 11 ракет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы США выпустили от 10 до 11 ракет по иранскому острову Кешм, сообщил местный губернатор Хосейн Амир Теймури в интервью агентству IRNA. По его словам, в результате ударов никто не погиб. Информация о возможных разрушениях и других последствиях атаки уточняется.

Все цели были военными. К счастью, в результате этих атак не было жертв, — отметил он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен возобновлением боевых действий в акватории Персидского залива. По словам официального представителя политика Стефана Дюжаррика, возвращение к полномасштабным столкновениям может привести к разрушительным последствиям.

Между тем Politico со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может понести наибольшие политические потери в случае провала мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном. По данным издания, Вэнс был одной из ключевых фигур переговорного процесса и возглавлял американскую делегацию на переговорах в Швейцарии.

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