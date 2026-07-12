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12 июля 2026 в 21:10

Полуголый мужчина с шокером перепугал жителей Уфы

РЕН ТВ: в Уфе мужчина с электрошокером угрожал прохожим на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уфе на улице был замечен мужчина с электрошокером, который, по словам очевидцев, угрожал прохожим, передает РЕН ТВ. Об инциденте рассказал один из потерпевших в социальных сетях.

По его словам, во время перерыва на работе он находился возле подъезда, когда оттуда вышли мужчина в одних шортах и девушка. Он утверждает, что незнакомец сначала хватал спутницу за шею, затем подошел к нему, угрожал убийством, преследовал с электрошокером, а спустя некоторое время вновь появился, переоделся и пытался подозвать его к себе, уверяя, что не причинит вреда.

Потерпевший сообщил, что сумел убежать от преследователя и избежать нападения. Официальных комментариев от МВД по поводу произошедшего на данный момент не поступало.

Ранее пятеро подростков с электрошокером напали на водителя автобуса в Екатеринбурге, в момент нападения они находились в состоянии опьянения. Инцидент произошел в 00:04 на конечной остановке.

До этого житель Краснодара Александр Воевода рассказал, что обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра, благодаря своим военным навыкам. По его словам, злоумышленник впал в ступор, когда ему командным голосом приказали ложиться.

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электрошокеры
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