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12 июля 2026 в 20:04

Более миллиона жителей пострадали из-за наводнения в азиатской стране

Стихийное бедствие в Бангладеш затронуло семь районов страны и миллионы жителей

Фото: Muhammad Amdad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Более миллиона человек пострадали от последствий наводнений в Бангладеш, сообщает издание Business Standard. Отмечается, что стихийное бедствие затронуло семь районов страны.

Ситуация с наводнениями в семи районах юго-восточных и северо-восточных регионов страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъема уровня воды в верховьях рек и оползней, — говорится в материале.

Наводнение в Бангладеш привело к гибели как минимум 51 человека, еще 39 местных жителей пострадали, отметили авторы. Также сообщается, что часть пострадавших получила травмы из-за самого стихийного бедствия или связанных с ним происшествий.

Ранее мощный тайфун «Бави» обрушился на японскую префектуру Окинава, в результате чего пострадали 12 человек. Уточняется, что большинство травмированных получили ушибы из-за падающих предметов или падений во время сильных порывов ветра. На курортном острове Мияко две туристки были смыты волнами в море, однако смогли самостоятельно выбраться на берег.

Прежде в провинции Ганьсу на северо-западе Китая из-за оползня погибло не менее пяти человек, еще 12 находятся под завалами. В городе Луннань произошел сход горной породы. Власти эвакуировали людей из опасной зоны и организовали их временное размещение.

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