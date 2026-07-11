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11 июля 2026 в 13:09

Мощный тайфун обрушился на Японию

Из-за тайфуна «Бави» в Японии пострадали 12 человек

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press
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На южную японскую префектуру Окинава обрушился мощный тайфун «Бави», в результате чего пострадали 12 человек, сообщает агентство Kyodo. Большинство травм — ушибы от летящих предметов или падения под порывами ураганного ветра.

Две туристки на курортном острове Мияко были смыты волнами в море, но смогли самостоятельно выбраться на берег, получив различные травмы. Скорость ветра в зоне тайфуна превышает 40 м/с, а в отдельных районах достигает 55 м/с — такие порывы способны перевернуть автомобиль. Циклон движется по территории Окинавы на северо-запад в сторону побережья Китая со скоростью 25 км/ч.

Шквалистый ветер сопровождается интенсивными ливнями: за сутки к утру 12 июля в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Местные власти предупреждают население об опасности наводнений и оползней.

В аэропортах главного острова Окинава и на более мелких островах префектуры отменено 220 авиарейсов. На острове Мияко нарушено электроснабжение, не работают уличные светофоры. Движение паромов и судов полностью остановлено.

Ранее в провинции Ганьсу на северо-западе Китая из-за оползня погибли не менее пяти человек, еще 12 находятся под завалами. В городе Луннань произошел сход горной породы. Власти эвакуировали людей из опасной зоны и организовали их временное размещение.

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