Трамп объявил траур по умершему сенатору Грэму

Президент США Дональд Трамп объявил траур в связи со смертью сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Американский лидер в социальных сетях распорядился приспустить государственные флаги в честь умершего политика.

В честь замечательной жизни и достижений сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так много сделал для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я приказываю приспустить все американские флаги на территории Соединенных Штатов до 18:00 (02:00 мск. — NEWS.ru) субботы, — написал Трамп.

Ранее в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте Грэма, сообщили, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины ушел из жизни в возрасте 71 года. Родственники покойного попросили сохранить частный характер траура.

Также Трамп заявил, что общался с Грэмом за несколько часов до его смерти. Политик заявил, что обсуждал с ним законопроект о пересмотре регламента проведения выборов. Их диалог состоялся вечером в субботу, 11 июля.