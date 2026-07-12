Неожиданная причина заставила реакторы французских АЭС замолчать

Французская энергетическая компания EDF приостановила работу трех ядерных реакторов из-за аномальной жары, установившейся в стране, сообщает газета Les Echos. Остановка связана с необходимостью соблюдать экологические нормы по сбросам воды в реки Гаронна, Рона и Мез.

В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о сбросах, а значит, и защиты окружающей среды, реактор номер два на АЭС «Гольфеш» на берегу реки Гаронна, номер три на АЭС «Бюже» (Эн) на берегу реки Рона и номер два на АЭС «Шо» на берегу реки Мез остановлены, — говорится в сообщении.

Ранее во Франции из-за аномальной жары погибли четверо детей. Полуторагодовалый ребенок был найден в машине в состоянии гипертермии — отец забыл малыша по пути в детский сад. Также зафиксированы случаи смерти трехлетнего мальчика, который случайно заперся в автомобиле, и двух детей в возрасте двух и четырех лет, тела которых родители обнаружили на парковке у дома.

Кроме того, специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что аномальный зной, охвативший Европу с температурой выше 40 градусов, до российских территорий не дойдет. По прогнозам метеоролога, в центральных регионах страны сохранится комфортная погода, а тропический воздух в Московской области задержится ненадолго.