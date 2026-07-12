Американский журналист раскрыл детали ударов США по целям в Иране Axios: США ударили по иранским военным целям в районе Ормузского пролива

Военнослужащие Вооруженных сил США нанесли удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, речь идет, в частности, о ракетных установках и системах противовоздушной обороны.

Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива, — написал он.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может понести наибольшие политические потери в случае провала мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном. По данным издания, Вэнс был одной из ключевых фигур переговорного процесса и возглавлял американскую делегацию на переговорах в Швейцарии.

Между тем стало известно, что иранский удар нанес серьезные повреждения контейнеровозу M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. Судно получило повреждения в кормовой части, после чего на борту начался пожар.