Взрывы прозвучали в районе Ормузского пролива Fars: взрывы слышны на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Серия взрывов раздалась вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм, сообщило агентство Fars со ссылкой на местных жителей. Они могут быть связаны с перестрелкой в Ормузском проливе.

Ранее Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке. Источник также сообщал, что Корпус стражей Исламской революции заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

До этого США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. По словам СМИ, эти действия стали ответом на выстрелы Корпуса стражей Исламской революции по судну в проливе.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог понести наибольшие политические потери в случае провала мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном. Он возглавлял американскую делегацию на переговорах в Швейцарии.