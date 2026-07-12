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12 июля 2026 в 18:22

Турция выступит с важным предложением на саммите в Париже

Глава МИД Турции Фидан сообщит о готовности принять переговоры по Украине

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава МИД Турции Хакан Фидан объявит на саммите в Париже 13 июля о готовности принять новый раунд переговоров по Украине в Анкаре, передает ТАСС, ссылаясь на источник в турецком дипведомстве. Также министр намерен акцентировать внимание на стабилизации обстановки в Черном море.

Министр заявит о готовности Турции вернуть российскую и украинскую делегации за стол переговоров, подчеркнет важность для нее поддержания мира и стабильности в Черном море и выразит готовность усилия для достижения этой цели, — заявил собеседник журналистов.

В министерстве отметили, что у Фидана есть еще одна цель — обсудить последствия для Киева решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре, который проходил 7–8 июля. Помимо этого, турецкий МИД даст оценку нынешним событиям на линии фронта и поиску дипломатического решения для окончания конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выступал с приглашением Турции принять мирные переговоры по Украине на саммите НАТО в Анкаре. Он полагает, что ни одна сторона не окажется проигравшей.

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